Решите уравнение 1800:x-8=80

Математика
Решите уравнение 1800:x-8=80
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1800:х - 8 = 80 х - 8 = 180080 х - 8 = 22,5 х = 22,5 + 8 х = 30,5 Ответ: х = 30,5
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