Решите уравнение 1800:x-8=80
Математика
Решите уравнение 1800:x-8=80
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1800:х - 8 = 80 х - 8 = 180080 х - 8 = 22,5 х = 22,5 + 8 х = 30,5 Ответ: х = 30,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Дополни предложение определением. Какие?...сутки идёт (какой?)... дождь.Он льёт (как??м?)...струйками.Какой?... ветер разносит деревья.Осина расц...
Русский язык
10. Из предложений 16–17 выпишите слово, правописание суффикса в котором определяет??я правилом: «В наречии пишется столько Н, сколько было в слове...
Английский язык
Физика
Опыт. налейте воду в миску. возьмите две пробки. на одну положите небольшой гвозди??, на другую положите магнитик. осторожно опустите обе пробки пл...