Дополни предложение определением. Какие?...сутки идёт (какой?)... дождь.Он льёт (как??м?)...струйками.Какой?... ветер разносит деревья.Осина расцветилась (каким?) ... листьями.Ветер сбрасывает и это (какое?) ... убранство.(Как...
Русский язык
Дополни предложение определением. Какие?...сутки идёт (какой?)... дождь.Он льёт (как??м?)...струйками.Какой?... ветер разносит деревья.Осина расцветилась (каким?) ... листьями.Ветер сбрасывает и это (какое?) ... убранство.(Каким?) ... стаями улетают на юг птицы.На улице холодно холодно,лучше сидеть дома в (какой?)... комнате.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В дождливые сутки идёт холодный дождь. Он льёт крупными струйками. Буйный ветер разносит деревья. Осина расцветилась прекрасными листьями. Средневековое убранство, большими стаями птицы улетают на юг. Лучше сидеть дома в уютной комнате.
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