Дополни предложение определением. Какие?...сутки идёт (какой?)... дождь.Он льёт (как??м?)...струйками.Какой?... ветер разносит деревья.Осина расцветилась (каким?) ... листьями.Ветер сбрасывает и это (какое?) ... убранство.(Как...

Русский язык

Дополни предложение определением. Какие?...сутки идёт (какой?)... дождь.Он льёт (как??м?)...струйками.Какой?... ветер разносит деревья.Осина расцветилась (каким?) ... листьями.Ветер сбрасывает и это (какое?) ... убранство.(Каким?) ... стаями улетают на юг птицы.На улице холодно холодно,лучше сидеть дома в (какой?)... комнате.

Автор: Гость