Долго не могу решить задачки) 1. Судь алфавитного подхода к изменению информации. Как это связано с основным алфавитом? 2. Сообщение записанное буквами из алфавита мощностью N=64 содержит 2048 символов. Каов его объём в КБ?
Информатика
Долго не могу решить задачки) 1. Судь алфавитного подхода к изменению информации. Как это связано с основным алфавитом? 2. Сообщение записанное буквами из алфавита мощностью N=64 содержит 2048 символов. Каов его объём в КБ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=64 i=6 бит на символ 6*2048=12 288 бит 12 288/8=1536 байт 1536/1024=1,5 Кбайт Объем сообщения 1,5 Кбайт
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