Долго не могу решить задачки) 1. Судь алфавитного подхода к изменению информации. Как это связано с основным алфавитом? 2. Сообщение записанное буквами из алфавита мощностью N=64 содержит 2048 символов. Каов его объём в КБ?

Информатика

Долго не могу решить задачки) 1. Судь алфавитного подхода к изменению информации. Как это связано с основным алфавитом? 2. Сообщение записанное буквами из алфавита мощностью N=64 содержит 2048 символов. Каов его объём в КБ?

Автор: Гость