В чем сходство и различее понятий мораль и право
Обществознание
В чем сходство и различее понятий мораль и право
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) принадлежат к социальным нормам и обладают общим свойством нормативности; б) являются основными регуляторами поведения; в) имеют общую цель - регулирование поведения людей со стратегической задачей сохранения и развития общества как целого; (Ну КАКТО ТАК)
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