В чем сходство и различее понятий мораль и право

Гость: Гость:

А) принадлежат к социальным нормам и обладают общим свойством нор­мативности; б) являются основными регуляторами поведения; в) имеют общую цель - регулирование поведения людей со стратегичес­кой задачей сохранения и развития общества как целого; (Ну КАКТО ТАК)