В чем сходство и различее понятий мораль и право

Обществознание
В чем сходство и различее понятий мораль и право
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) принадлежат к социальным нормам и обладают общим свойством нор­мативности; б) являются основными регуляторами поведения; в) имеют общую цель - регулирование поведения людей со стратегичес­кой задачей сохранения и развития общества как целого;                      (Ну КАКТО ТАК)
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