Одна вторая км +600м
Математика
Одна вторая км +600м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2 км+600 м=500 м+600 м=1100 м=1 км 100 м 1 км=1000 м; 1000 м*1/2=500 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Долго не могу решить задачки) 1. Судь алфавитного подхода к изменению информации. Как это связано с основным алфавитом? 2. Сообщение записанное бук...
Математика
Русский язык
Дополни предложение определением. Какие?...сутки идёт (какой?)... дождь.Он льёт (как??м?)...струйками.Какой?... ветер разносит деревья.Осина расц...