Одна вторая км +600м

Математика
Одна вторая км +600м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2 км+600 м=500 м+600 м=1100 м=1 км 100 м 1 км=1000 м; 1000 м*1/2=500 м
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