Есть правильная четырехугольная пирамида PMNKL.На прямой PL выбрана точка D, через ко??орую проведена прямая l, параллельная прямой LK. Докажите, что прямые MN и l параллельны. Если можно с рисунком.
Математика
Есть правильная четырехугольная пирамида PMNKL.На прямой PL выбрана точка D, через ко??орую проведена прямая l, параллельная прямой LK. Докажите, что прямые MN и l параллельны. Если можно с рисунком.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самое трудное было расставить буквы на пирамиде. Рисунок прилагается. Доказательство - три параллельных линии.
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