Есть правильная четырехугольная пирамида PMNKL.На прямой PL выбрана точка D, через ко??орую проведена прямая l, параллельная прямой LK. Докажите, что прямые MN и l параллельны. Если можно с рисунком.

Математика

Есть правильная четырехугольная пирамида PMNKL.На прямой PL выбрана точка D, через ко??орую проведена прямая l, параллельная прямой LK. Докажите, что прямые MN и l параллельны. Если можно с рисунком.

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