55,56 жаттыгу Помогите я русская просто
Қазақ тiлi
55,56 жаттыгу Помогите я русская просто
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55 Мектеп маныңда кеп-кең көшелер бар.Астанады бип-биік үйлер көп. Буденный көшесі ұп-ұзын көше. Алматыда тым ыстық күн. Қарағандыда тұп-тұшы су. Ал Зерендіде мөп-мөлдір бұлақ бар.Көктерек өте таза жер.
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