55,56 жаттыгу Помогите я русская просто

Қазақ тiлi
55,56 жаттыгу Помогите я русская просто
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55 Мектеп маныңда кеп-кең көшелер бар.Астанады бип-биік үйлер көп. Буденный көшесі ұп-ұзын көше. Алматыда тым ыстық күн. Қарағандыда тұп-тұшы су. Ал Зерендіде мөп-мөлдір бұлақ бар.Көктерек өте таза жер.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Какие способы перемещений применяются в баскетболе?
Ответить
Математика
До двоцифрового числа приписали таке ж число. Чи може отримане число бути простим?
Ответить
Українська література
Допоможіть будь ласка мені написати вірш про літературу
Ответить
Русский язык
Спешите существительные,укажите их род и число. Село, лужа,река,степь,хлеб,поле,кл??ч,мышь,молоко,земля,ложка.Сравните окончания существительных му...
Ответить
Математика
Как решить уравнение Икс плюс 1960 равно 5000
Ответить