Спешите существительные,укажите их род и число. Село, лужа,река,степь,хлеб,поле,кл??ч,мышь,молоко,земля,ложка.Сравните окончания существительных мужского,среднего и женского рода.

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Спешите существительные,укажите их род и число. Село, лужа,река,степь,хлеб,поле,кл??ч,мышь,молоко,земля,ложка.Сравните окончания существительных мужского,среднего и женского рода.

Автор: Гость