Спешите существительные,укажите их род и число. Село, лужа,река,степь,хлеб,поле,кл??ч,мышь,молоко,земля,ложка.Сравните окончания существительных мужского,среднего и женского рода.

Русский язык
Спешите существительные,укажите их род и число. Село, лужа,река,степь,хлеб,поле,кл??ч,мышь,молоко,земля,ложка.Сравните окончания существительных мужского,среднего и женского рода.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Село- сред.род.ед.число.лужа- жен.род.ед.число.река- жен.род.ед.чис.степь- жен.род.ед.чис.хлеб- муж.род.ед.чис.поле- сред.род.ед.чис.ключ- муж.род.ед.чис.мышь- жен.род.ед.числе.молоко- сред.род.ед.чис земля- жен.род.ед.чис.ложка- жен.род.ед.чис
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