Окружающий.Рассказ о том как животные помогают растениям разможатся( опыляют цве??ки, распространяют плоды) срочно пожалуйстаа

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Животные переносят на себе семена, пыльцу растений, тем самым помогая растениям распространяться и размножаться. В качестве примера можно привести собак, к шерсти которых цепляется репей и вместе с животным пересекает расстояние, а потом отпав, прорастает в новом месте. Помимо животных распространяться растениям насекомые. Самым ярким примером являются пчелы, которые собирая нектар, невольно собирают пыльцу на свои тельца, так пыльца попадает с цветка на цветок и цветы продолжают свою жизнь. Вот так животные и насекомые помогают растениям.