Как решить уравнение Икс плюс 1960 равно 5000

Математика
Как решить уравнение Икс плюс 1960 равно 5000
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5000-1960=3040.......
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