Назовите основные отличительные признаки представителей гидроидных,сцифоидных ??едуз и каралловых полипов
Биология
Назовите основные отличительные признаки представителей гидроидных,сцифоидных ??едуз и каралловых полипов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Коралловых полипов медузоидная стадия редуцирована полностью, у Сцифоидных полипы маленькие, а медузы большие, у Гидроидных поколения равны. Скелет из извести присущ только кораллам , у медуз присутствует "чередование поколений", а у полипов всего одна жизненная форма "полип". Есть ещё множество отличий.
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