Допоможіть будь ласка мені написати вірш про літературу
Українська література
Допоможіть будь ласка мені написати вірш про літературу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши так: Література це знання Література це кохання Коли читаємо її Ми хочемо читать до рання Люблю літературу я Не тільки я ,а й українці Які черпають в ній знання Чітають в школі й на дозвіллі Читають в дома і в гостях І набираються пізнання І серце і душа моя Вірш про зарубіжну літературу: Світова література Як ми жить без неї будем Світова література це наука про життя Там вірші,поети,п'єси Це цікавинка для всіх Ми вивчаємо цю книжку Зацікавленій в душі Людей,українців і школярів Вона повчає,розповідає про життя письменників все вона знає.
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