СрОчНо!!!решите систему неравенств x2 + 6x + 5 lt; 0 и x2 + 4x + 3 gt; 0
Математика
СрОчНо!!!решите систему неравенств x2 + 6x + 5 lt; 0 и x2 + 4x + 3 gt; 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Таким образом, система неравенств примет вид Решением первого неравенства является интервал ; решением второго неравенства является интервал . Их пересечение – интервал – будет решением системы. Ответ:
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