Есть праздники разные, а этот особый нужен срочно отзыв
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Есть праздники разные, а этот особый нужен срочно отзыв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это день рождения. Почему??? Потому что ты родился в этот день, тебе доровали жизнь. Ещё один добрый человек появился на земле!!!
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