Какое спряжение у слова завывает?
Русский язык
Какое спряжение у слова завывает?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Завоевывает - глагол 1 спряжения - 3 лицо, единственное число, окончание ЕТ.
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