Объясни значение вырадения " одна из сорок не то что бы совсем глупенькая а как то ?? заскоком и с пыльцой в голове

Литература

Объясни значение вырадения " одна из сорок не то что бы совсем глупенькая а как то ?? заскоком и с пыльцой в голове

Автор: Гость