Какому типу размножения относят почкование гидры

Биология
Какому типу размножения относят почкование гидры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почкование наверное правильно
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