Про яку пташку йдеться у вірші лесі українки мамо іде вже зима
Українська література
Про яку пташку йдеться у вірші лесі українки мамо іде вже зима
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Гость:
Можливо у вірші веддеться мову про горобця
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