Производство стали центральной металлургической базы

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Район раннего развития черной металлургии, где сосредоточены крупнейшие запасыжелезных руд. Развитие черной металлургии в этом районе базируется на использовании крупнейших месторожденийжелезных руд Курской магнитной аномалии (КМА), а такжеметаллургического лома и на привозных коксующихся углях — донецком, печорском и кузнецком.Центральная металлургическая база включает крупные предприятия полного металлургического цикла: Новолипецкий металлургический комбинат (г. Липецк) и Новотульский завод (г. Тула), металлургический завод "Свободный Сокол" (г. Липецк),"Электросталь" под Москвой (передельная качественная металлургия). Развита малая металлургия на крупных машиностроительных предприятиях. Введен в действие Оскольский электрометаллургический комбинат по прямому восстановлению железа (Белгородская область). Сооружение этого комбината - самый большой в мире опыт внедрения бездоменного металлургического процесса.Преимущества этого процесса: высокая концентрация взаимосвязанных производств - от окомкования сырья до выпуска конечного продукта; высокое качество металлопродукции; непрерывность технологического процесса, что способствует соединению всех технологических участков металлургического производства в одну высокомеханизированную линию; значительно большая мощность предприятия, не требующего кокса для выплавки стали.