задача номер 3 Объем куска железа 0,1 дм в кубе Какая выталкивающая сила будет на не??о действовать при полном его погружении в воду в керосин? задача 4 бетонная плита объемом. 2. м в кубе погружена в воду Какую силу необходи...

Физика

задача номер 3 Объем куска железа 0,1 дм в кубе Какая выталкивающая сила будет на не??о действовать при полном его погружении в воду в керосин? задача 4 бетонная плита объемом. 2. м в кубе погружена в воду Какую силу необходимо приложить чтобы удержать ее в воде воздухе

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