задача номер 3 Объем куска железа 0,1 дм в кубе Какая выталкивающая сила будет на не??о действовать при полном его погружении в воду в керосин? задача 4 бетонная плита объемом. 2. м в кубе погружена в воду Какую силу необходи...
Физика
задача номер 3 Объем куска железа 0,1 дм в кубе Какая выталкивающая сила будет на не??о действовать при полном его погружении в воду в керосин? задача 4 бетонная плита объемом. 2. м в кубе погружена в воду Какую силу необходимо приложить чтобы удержать ее в воде воздухе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это только про железо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Объектом исследования здорового образа жизни являются … 1. закономерности соц??ального поведения в человеческом обществе; 2. человек и ег...
Математика
Математика