Объектом исследования здорового образа жизни являются … 1. закономерности соц??ального поведения в человеческом обществе; 2. человек и его поведение в обществе; 3. социальные отношения.

Обществознание
Объектом исследования здорового образа жизни являются … 1. закономерности соц??ального поведения в человеческом обществе; 2. человек и его поведение в обществе; 3. социальные отношения.
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