Объектом исследования здорового образа жизни являются … 1. закономерности соц??ального поведения в человеческом обществе; 2. человек и его поведение в обществе; 3. социальные отношения.

Обществознание

Объектом исследования здорового образа жизни являются … 1. закономерности соц??ального поведения в человеческом обществе; 2. человек и его поведение в обществе; 3. социальные отношения.

Автор: Гость