Вторая производная [f''(x)=-8/x^3] не приравнивается к нулю, что это значит?
Математика
Вторая производная [f''(x)=-8/x^3] не приравнивается к нулю, что это значит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это значит не делится на ноль, но если делится, пиши ноль ВСЕГДА. ЕСЛИ ЧТО НИБУДЬ ДЕЛИТСЯ НА НОЛЬ
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