Выясните, у каких животных имеются видимые наружные органы слуха! Животные: рак, л??гушка, синица, бабочка, таракан, рыбка Гури, окунь, ящерица, хомяк,стрекоза, заяц, шимпанзе.
Биология
Выясните, у каких животных имеются видимые наружные органы слуха! Животные: рак, л??гушка, синица, бабочка, таракан, рыбка Гури, окунь, ящерица, хомяк,стрекоза, заяц, шимпанзе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лягушка наверное правильней всего
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