На базаре было светло и просторно. высокие груды овощей лежали на землею Здесь были красные помидоры.стручковый перец.лиловые баклажаны.розовая морковка .густая пахучая зелень петрушки. полосатые зеленые арбузы. бледные капустн...

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На базаре было светло и просторно. высокие груды овощей лежали на землею Здесь были красные помидоры.стручковый перец.лиловые баклажаны.розовая морковка .густая пахучая зелень петрушки. полосатые зеленые арбузы. бледные капустные кочаны.укроп .лук. §Нужно из текста выписать словосочетания имен существительных с именем прилагательным в единственном числе а затем с именами прилагательных во множественном числе.

Автор: Гость