Есть прямоугольник состоящий из пяти частей 1 закрашена другие нет. Вопрос:Какой вопрос ты сформулируешь к данному рисунку,если отвечая на него,запишешь отношения:1)1:4? 2)4:1?
Математика
Есть прямоугольник состоящий из пяти частей 1 закрашена другие нет. Вопрос:Какой вопрос ты сформулируешь к данному рисунку,если отвечая на него,запишешь отношения:1)1:4? 2)4:1?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закрашена 1/8 чать;0.2 часть;1/5 часть Решение: 1)1=100% 18=х% х=12.5(%) 2)1=100% 0.2=х% х=20(%) 3)1=100% 1/5=х% х=20(%)
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