Есть прямоугольник состоящий из пяти частей 1 закрашена другие нет. Вопрос:Какой вопрос ты сформулируешь к данному рисунку,если отвечая на него,запишешь отношения:1)1:4? 2)4:1?

Математика

Есть прямоугольник состоящий из пяти частей 1 закрашена другие нет. Вопрос:Какой вопрос ты сформулируешь к данному рисунку,если отвечая на него,запишешь отношения:1)1:4? 2)4:1?

Автор: Гость