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Объясните что такое склонение!Приведите примеры.ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 склонения имён существительных: 1 скл женчск. и мужск. род с окончанием а, я 2 скл. мужской род с нулевым окончание и средний род с окончание о, е 3 скл. женский род с нулевым окончанием
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Русский язык