Эта страна расположена в южном полушарии. Когда в Британии полночь, там – полдень следующего дня. Многие люди приехали туда жить еще в конце 16 века

География
Эта страна расположена в южном полушарии. Когда в Британии полночь, там – полдень следующего дня. Многие люди приехали туда жить еще в конце 16 века
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Страна о которой идет речь - Канада.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
7 умножить на 5,3 (Столбиком)
Ответить
Геометрия
ПРОШУ ВАС!!!! К гипотенузе прямоугольного треугольника проведена высота и медиана, расстояние между основаниями которых равно 7 см. Найдите площадь...
Ответить
Алгебра
Помогите решить методом интервалов.
Ответить
Английский язык
Напишите в отрицательной и в вопрлсительной форме They went to Moscow last summer
Ответить
Математика
В арифметической прогрессии {an} a1=2, d=0,2 найдите a6
Ответить