Эта страна расположена в южном полушарии. Когда в Британии полночь, там – полдень следующего дня. Многие люди приехали туда жить еще в конце 16 века
География
Эта страна расположена в южном полушарии. Когда в Британии полночь, там – полдень следующего дня. Многие люди приехали туда жить еще в конце 16 века
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Страна о которой идет речь - Канада.
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