Эта страна расположена в южном полушарии. Когда в Британии полночь, там – полдень следующего дня. Многие люди приехали туда жить еще в конце 16 века

География

Эта страна расположена в южном полушарии. Когда в Британии полночь, там – полдень следующего дня. Многие люди приехали туда жить еще в конце 16 века

Автор: Гость