Эти изобретения эпохи средних веков появлялись на развитие человечества Придума?? для каждого изображения понятный для тебя символ И нарисуй его в рамки а затем на реке времени в нужном месте
Окружающий мир
Эти изобретения эпохи средних веков появлялись на развитие человечества Придума?? для каждого изображения понятный для тебя символ И нарисуй его в рамки а затем на реке времени в нужном месте
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Гость:
А изображения предметов?
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