Эти изобретения эпохи средних веков появлялись на развитие человечества Придума?? для каждого изображения понятный для тебя символ И нарисуй его в рамки а затем на реке времени в нужном месте

Окружающий мир

Эти изобретения эпохи средних веков появлялись на развитие человечества Придума?? для каждого изображения понятный для тебя символ И нарисуй его в рамки а затем на реке времени в нужном месте

Автор: Гость