Етістіктің жіктелуі 1 глагола сделайте плиз то есть- мен сен сіз ол біз сен??ер сіздер олар
Қазақ тiлi
Етістіктің жіктелуі 1 глагола сделайте плиз то есть- мен сен сіз ол біз сен??ер сіздер олар
Ответ(ы):
Гость:
Мен ойнадым сен ойнадың сіз ойнадыңыз ол ойнады біз ойнадық сендер ойнадыңдар сіздер ойнадыңыздар олар ойнады
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