В магазин привезли коробки конфет,по 450 г в каждой,и столько же коробок печенья,по 300 г в каждой.Сколько килограммов печенья привезли в магазин,если масса конфет в коробках 67 кг 500 г
Математика
В магазин привезли коробки конфет,по 450 г в каждой,и столько же коробок печенья,по 300 г в каждой.Сколько килограммов печенья привезли в магазин,если масса конфет в коробках 67 кг 500 г
Ответ(ы):
Гость:
1)67500/450=150(коробок)-с конфетами 2)150*300=45000(кг)-печенья Ответ:45000 килограмм печенья привезли в магазин
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