В магазин привезли коробки конфет,по 450 г в каждой,и столько же коробок печенья,по 300 г в каждой.Сколько килограммов печенья привезли в магазин,если масса конфет в коробках 67 кг 500 г

Математика

В магазин привезли коробки конфет,по 450 г в каждой,и столько же коробок печенья,по 300 г в каждой.Сколько килограммов печенья привезли в магазин,если масса конфет в коробках 67 кг 500 г

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