Зделайтепожалуйста 2 уравнения и задачу
Математика
Зделайтепожалуйста 2 уравнения и задачу
Ответ(ы):
Гость:
1) 2 10/21 + (х - 3 13 /21) = 7 2/21; х = 7 2/21 - 2 10/21 + 3 13/21; х = 149/21 - 52/21 + 76/21; х = 173/21; х = 8 5/21; 2) (3 12/17 + х)- 8 9/17 = 4 1017; х = 4 10/17 -3 12/17 + 8 9/17; х = 78/17 - 63/17 + 145/17; х = 160/17; х = 9 7/17; задачу лень делать :(
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