Начерти отрезки длиной 5 см, 7 см, 4см, 6 см. Сумма длин каких отрезков равна 1 дм 1 см?Р??зность длин каких отрезков равна 2 см ? Проверь.
Математика
Начерти отрезки длиной 5 см, 7 см, 4см, 6 см. Сумма длин каких отрезков равна 1 дм 1 см?Р??зность длин каких отрезков равна 2 см ? Проверь.
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