Краеведческий музей за месяц посетило 910 экскурсантов. Среди них было 40 взрослых а остальные дети. На сколько детей было больше чем взрослых?
Математика
Краеведческий музей за месяц посетило 910 экскурсантов. Среди них было 40 взрослых а остальные дети. На сколько детей было больше чем взрослых?
Ответ(ы):
Гость:
Всего людей посетило музей - 910. Взрослых - 40 человек. Детей - ? На сколько человек больше детей, чем взрослых - ? 1) 910 - 40= 870 детей 2) 870 - 40 = на 830 человек Ответ : на 830 человек детей больше, чем взрослых
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