Между какими натуральными числами на координатном луче расположены смешанные чи??ла: 1 5/7; 3 1/10; 15 2/9; 1200 1/100 ?

Математика
Между какими натуральными числами на координатном луче расположены смешанные чи??ла: 1 5/7; 3 1/10; 15 2/9; 1200 1/100 ?
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Ответ(ы):
Гость:
1 и 2; 3 и 4; 15 и 16; 1200 и 1201.
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