Почтальону Печкину надо доставить 24 письма .Он уже доставил три восьмых всех писе??.Сколько ему ещё осталось доставить?

Математика

Почтальону Печкину надо доставить 24 письма .Он уже доставил три восьмых всех писе??.Сколько ему ещё осталось доставить?

Автор: Гость