Исправить текст, заменив повторяющиеся слова синонимами. На прогулке в парке мы ??идели красивые фонтаны, красивые беседки. Красивые девочки бегали по аллеям с воздушными шарами. Слова для выбора: прекрасный, великолепный, с...

Русский язык

Исправить текст, заменив повторяющиеся слова синонимами. На прогулке в парке мы ??идели красивые фонтаны, красивые беседки. Красивые девочки бегали по аллеям с воздушными шарами. Слова для выбора: прекрасный, великолепный, симпатичный.

Автор: Гость