Исправить текст, заменив повторяющиеся слова синонимами. На прогулке в парке мы ??идели красивые фонтаны, красивые беседки. Красивые девочки бегали по аллеям с воздушными шарами. Слова для выбора: прекрасный, великолепный, с...
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Исправить текст, заменив повторяющиеся слова синонимами. На прогулке в парке мы ??идели красивые фонтаны, красивые беседки. Красивые девочки бегали по аллеям с воздушными шарами. Слова для выбора: прекрасный, великолепный, симпатичный.
Ответ(ы):
Гость:
На прогулке в парке мы видели великолепные фонтаны, прекрасные беседки. Симпатичные девочки бегали по аллеям с воздушными шарами.
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