Почему диетологи советуют ужинать не позднее 19.00 часов?
Биология
Почему диетологи советуют ужинать не позднее 19.00 часов?
Ответ(ы):
Гость:
Так как пищя может перевариваться в до 4 часов
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