Это было давно мой милый мальчик жил-был кидстафф буквы в случае затруднения разб??ри слово по составу

Русский язык
Это было давно мой милый мальчик жил-был кидстафф буквы в случае затруднения разб??ри слово по составу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где нормальный текст ?Я его не вижу !
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