Это было давно мой милый мальчик жил-был кидстафф буквы в случае затруднения разб??ри слово по составу
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Это было давно мой милый мальчик жил-был кидстафф буквы в случае затруднения разб??ри слово по составу
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Гость:
А где нормальный текст ?Я его не вижу !
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