Сочинение на тему экскурсия военных школьный музей пож помогите дам 40 баллов большое сочинение
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Сочинение на тему экскурсия военных школьный музей пож помогите дам 40 баллов большое сочинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я побывал(а) в военным музее мне там очень понравилось. Я узнал(а) какие раньше были пушки, как и в чём держали заложников, как изготовляли разные вещи, как делали одежду и т.д. Этот музей дал мне понять как жили люди раньше и как они сражались. Я понял(а) что война была очень страшной, но для себя я сделал(а) вывод что люди не побоялись пойти и сражаться. Я хочу сделать им большой, низкий поклон. Музей был старый и все вещи которые находили после войны привозили в этот музей. Я очень рада что узнал(а) много информации в этом музее. СПАСИБО БОЛЬШОЕ хочу сказать тем людям которые были на войне!!!!!!
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