В коробке имеются карточки с номерами от 6 до 55 какова вероятность того что наугад взятая карточка имеет двузначный номер

Алгебра
В коробке имеются карточки с номерами от 6 до 55 какова вероятность того что наугад взятая карточка имеет двузначный номер
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего чисел 50, двузначных- 50-4=46,  Р=46/50= 0,92
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какой падеж у словочитания Соловьином пением
Ответить
Математика
9/28 записать в виде десятичных и округлить до десятых
Ответить
География
Какие мифы и сказания о происхождении нашей планеты вы знаете . помогите плииз
Ответить
Физика
Через поперечное сечение проводника за 2с прошёл заряд 2Кл.Сопротивление проводника 10 Ом.Определите мощность тока в проводнике
Ответить
Математика
Когда в России начали править цари из рода Романовых
Ответить