В коробке имеются карточки с номерами от 6 до 55 какова вероятность того что наугад взятая карточка имеет двузначный номер

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В коробке имеются карточки с номерами от 6 до 55 какова вероятность того что наугад взятая карточка имеет двузначный номер

Автор: Гость