В коробке имеются карточки с номерами от 6 до 55 какова вероятность того что наугад взятая карточка имеет двузначный номер
Алгебра
В коробке имеются карточки с номерами от 6 до 55 какова вероятность того что наугад взятая карточка имеет двузначный номер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего чисел 50, двузначных- 50-4=46, Р=46/50= 0,92
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Через поперечное сечение проводника за 2с прошёл заряд 2Кл.Сопротивление проводника 10 Ом.Определите мощность тока в проводнике