Какие из этих с слов - названий предметов: роза, тыква, шар, кукла, жук, книга, зонт

Русский язык
Какие из этих с слов - названий предметов: роза, тыква, шар, кукла, жук, книга, зонт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шар,кукла,книга,зонт,так как это неодушевленные тела(то есть-предметы)
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