Какие из этих с слов - названий предметов: роза, тыква, шар, кукла, жук, книга, зонт
Русский язык
Какие из этих с слов - названий предметов: роза, тыква, шар, кукла, жук, книга, зонт
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шар,кукла,книга,зонт,так как это неодушевленные тела(то есть-предметы)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Сколько минут в день большая "минутная" и маленькая "часовая" стрелки находятся ме??ду 5 и 6 часами одновременно?
Русский язык
Алгебра
В коробке имеются карточки с номерами от 6 до 55 какова вероятность того что наугад взятая карточка имеет двузначный номер
Русский язык