Сколько минут в день большая "минутная" и маленькая "часовая" стрелки находятся ме??ду 5 и 6 часами одновременно?

Математика
Сколько минут в день большая "минутная" и маленькая "часовая" стрелки находятся ме??ду 5 и 6 часами одновременно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часовая всего 2 раза. Минутная 11 раз. Если надо расписать пиши в комментариях распишу.
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