Сколько минут в день большая "минутная" и маленькая "часовая" стрелки находятся ме??ду 5 и 6 часами одновременно?

Математика

Сколько минут в день большая "минутная" и маленькая "часовая" стрелки находятся ме??ду 5 и 6 часами одновременно?

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