Это было очень давно на Украине при царе Тимко, в Польше - при царе Сверчке, в Чехии - при царе Гольше, а в России - ?

Литература
Это было очень давно на Украине при царе Тимко, в Польше - при царе Сверчке, в Чехии - при царе Гольше, а в России - ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
>а в России - п ри царе Горохе. 
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