Это было очень давно на Украине при царе Тимко, в Польше - при царе Сверчке, в Чехии - при царе Гольше, а в России - ?

Литература

Это было очень давно на Украине при царе Тимко, в Польше - при царе Сверчке, в Чехии - при царе Гольше, а в России - ?

Автор: Гость