Это,это наше лето мы играем и поем зажигаем и танцуем вместе в лагере живем распус??аются бутоны летних пряных трав мы с тобой теперь знакомы как я рад что это так(расставте знаки препинания)

Музыка
Это,это наше лето мы играем и поем зажигаем и танцуем вместе в лагере живем распус??аются бутоны летних пряных трав мы с тобой теперь знакомы как я рад что это так(расставте знаки препинания)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это, это наше лето, мы играем и поём, зажигаем , и танцуем, вместе в лагере живём. Распускаются бутоны, летних, пряных трав. Мы с тобой теперь знакомы, как я рад что это так.
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