Укажите слово с чередующейся гласной в корне сложила выглядел терять черта
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Укажите слово с чередующейся гласной в корне сложила выглядел терять черта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложила(лаг,лож) Всего наилучшего! НатГнездил
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