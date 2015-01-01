Жители севера и юга носят меховые шапки и валенки. Прокомментируйте этот факт с точки зрения терморегуляции.

Биология
Жители севера и юга носят меховые шапки и валенки. Прокомментируйте этот факт с точки зрения терморегуляции.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они носят это что бы не замерзнуть правильно???
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