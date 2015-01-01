Доклад про Ивана крылого

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Родился в небогатой семье в Москве. В 1775 году после выхода отца в отставку в биографии Крылова происходит переезд в Тверь. Получить достойное образование ему не удалось. Однако занимаясь самообразованием, Крылов изучил несколько языков, считался одним из самых просвещенных среди своих современников. После переезда в Петербург творчеству Крылова открываются большие перспективы. Для Крылова биография тех времен больше посвящена драматургии. Он пишет трагедии «Филомела», «Клеопатра», а также комедии. В духе сатиры писатель издает журнал «Почта духов», который публиковался всего 8 месяцев. Вскоре поле закрытия журнала в биографии Крылова Ивана Андреевича был основан следующий критико-сатирический журнал «Зритель». После обыска издание пришлось прекратить. Затем писатель путешествует по России, Украине, не прекращая свое творчество. Во время службы у князя Голицына Крылов пишет произведение «Триумф или Подщипа». По возвращению в Петербург впервые издаются басни Крылова. Писатель нашел свою стезю, развил у себя мастерство в данном жанре. Девять книг с 200ми баснями Крылова были оставлены в наследство читателям. Среди самых известных басен Крылова: «Лебедь, рак и щука», «Овцы и собаки», «Обоз», «Стрекоза и муравей» и многие другие. С 1812 года Крылов служит библиотекарем, собирает книги, составляет указатели. Памятники Крылову по всей стране напоминают о таланте великого баснописца.