Первый понедельник февраля месяца в 2015 году пришёлся на 2-е число. Какого числа был первый понедельник в следующем месяце
Математика
Первый понедельник февраля месяца в 2015 году пришёлся на 2-е число. Какого числа был первый понедельник в следующем месяце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый понедельник в следующем месяце было 2-е число
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