Первый понедельник февраля месяца в 2015 году пришёлся на 2-е число. Какого числа был первый понедельник в следующем месяце

Математика
Первый понедельник февраля месяца в 2015 году пришёлся на 2-е число. Какого числа был первый понедельник в следующем месяце
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Автор: Гость
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Гость:
Первый понедельник в следующем месяце было 2-е число 
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