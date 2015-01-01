Первый понедельник февраля месяца в 2015 году пришёлся на 2-е число. Какого числа был первый понедельник в следующем месяце

Математика

Первый понедельник февраля месяца в 2015 году пришёлся на 2-е число. Какого числа был первый понедельник в следующем месяце

Автор: Гость