СРОЧНО!!! ПОМАГИТЕ РЕШИТЬ 10,11, задание РЕШЕНИЕ ТОЖЕ МОЖНО НАПИСАТЬ !!!!!!!!!!!!

Алгебра
СРОЧНО!!! ПОМАГИТЕ РЕШИТЬ 10,11, задание РЕШЕНИЕ ТОЖЕ МОЖНО НАПИСАТЬ !!!!!!!!!!!!
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