Часть пути до школы школьник шел со скоростью 50м/мин в течении 4 минут. остальную ч??сть пути он шел со скоростью 80м/мин. на весь путь до школы он затратил 5 минут. чему равно растояние до школы?

Математика

Часть пути до школы школьник шел со скоростью 50м/мин в течении 4 минут. остальную ч??сть пути он шел со скоростью 80м/мин. на весь путь до школы он затратил 5 минут. чему равно растояние до школы?

Автор: Гость