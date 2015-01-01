Часть пути до школы школьник шел со скоростью 50м/мин в течении 4 минут. остальную ч??сть пути он шел со скоростью 80м/мин. на весь путь до школы он затратил 5 минут. чему равно растояние до школы?
Математика
Часть пути до школы школьник шел со скоростью 50м/мин в течении 4 минут. остальную ч??сть пути он шел со скоростью 80м/мин. на весь путь до школы он затратил 5 минут. чему равно растояние до школы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 50*4= 200 м 2. 200+80 = 280 m Ответ 280
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